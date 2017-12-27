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| | В Барнауле пьяный водитель, заблокированный в авто, сжёг дом

В Барнауле пьяный водитель, заблокированный в авто, сжёг дом

Сегодня, 12:16
В Барнауле пьяный водитель, заблокированный в авто, сжёг дом. Инцидент произошёл в конце прошлого года, но в суде вынесли финальное решение по этому делу только сейчас. Шофёра приговорили к двум годам лишения свободы и выплате штрафа на сумму 928 тысяч рублей.

В Барнауле пьяный водитель, заблокированный в авто, сжёг дом

 

Водитель, находившийся в нетрезвом состоянии, самостоятельно попал в ловушку. Его автомобиль застрял между домом и оградой. Мужчина начал требовать помощи, так как не мог самостоятельно выбраться из салона машины, когда никто не откликнулся на его призывы, он начал угрожать всем расправой. Шофёр подпалил бумагу в транспорте, обещая превратить в пепел всё вокруг. Местные жители, наблюдая за действиями пьяного гражданина, обратились за помощью в полицию.

Когда правоохранители приехали к месту конфликта, то обнаружили машину, в которой начало распространяться пламя. В салоне авто сидел мужчина, полицейские разбили лобовое стекло, дабы освободить его из западни. Сразу после этого огонь полностью объял транспорт, а затем перебросился на деревянный дом. Один работник МВД отправился в жилище и вывел оттуда 90-летнего пенсионера. Человека спасли, а дом полностью сгорел.
Домбровский Сергей
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