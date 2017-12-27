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| | В Челябинской области мать до смерти напоила младенца водкой

В Челябинской области мать до смерти напоила младенца водкой

Сегодня, 12:03
Тюремный срок грозит жительнице Челябинской области, которая посчитала, что усыплять ребенка с помощью водки это правильный метод. Малыш в результате скончался от острого отравления алкоголем.
 

В Челябинской области мать до смерти напоила младенца водкой

 

Дело женщины, проживающей в деревне Русская Теча уже передали для рассмотрения по существу в Красноармейском районе. Обвиняется женщина пока по статье о неумышленном убийстве несовершеннолетнего. Произошла трагедия еще в мае текущего года. Многодетная мать дала грудничку, который проснулся в районе трех часов ночи, чайную ложку водки, однако младенец так и не уснул. В результате родительница решила действовать боле радикально она перелила водку в бутылочку и дала младенцу.
 
В результате в организм ребенка поступило не менее 33 миллилитров чистого этилового спирта, что и привело к смерти от передозировки алкоголем.
 
Женщине на данный момент уже предъявлены обвинения о причинении смерти по неосторожности. Помимо этого, ей планируют инкриминировать неисполнение должным образом родительских обязанностей. Как удалось выяснить в ходе расследования, мать неоднократно прибегала к этой методике, чтобы «успокоить» малыша.

Николай Офицеров
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