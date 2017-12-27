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| | В Петербурге пьяный украинец забил до смерти сожительницу

В Петербурге пьяный украинец забил до смерти сожительницу

Вчера, 22:40
В Санкт-Петербурге представители правоохранительных органов произвели задержание гражданина Украины. Украинец был заключен под стражу вследствие совершённого убийства, в котором он лишил жизни свою сожительницу путём сильных побоев.

В Петербурге пьяный украинец забил до смерти сожительницу

 

В ходе задержания мужчины, оказавшегося гражданином Украины, правоохранители не смогли добиться внятных объяснений случившемуся из-за того, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения сильной степени. Труп погибшей сожительницы задержанного был передан для дальнейшего осмотра медицинскими специалистами, которые должны с точностью определить причины её смерти. На месте происшествия представители полиции выявили явные следы насилия в виде кровоподтёков на лице погибшей.

По словам полицейских, проводивших задержание украинца, у подозреваемого не оказалось действительной регистрации в Санкт-Петербурге, а сам инцидент произошёл в одном из жилых домов, расположенных на улице Тамбовской.
Александр Вест
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