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| | В Ростове женщина вонзила в спину своего сожителя нож

В Ростове женщина вонзила в спину своего сожителя нож

Вчера, 21:20
В отделение скорой помощи в Ростове-на-Дону был доставлен мужчина с ножевым ранением в области спины. Как оказалось, удар ножом пострадавший получил от своей избранницы из-за возникновения бытовой ссоры между ними.

В Ростове женщина вонзила в спину своего сожителя нож

 

Представители правоохранительных органов в Ростове-на-Дону прибыли на место происшествия в один из жилых домов, расположенный по улице Горской. В ходе выяснения обстоятельств случившегося, правоохранители узнали, что из-за возникшего семейного скандала сожительница пострадавшего взяла нож и совершила на него нападение, ударив мужчину в спину. Стоит отметить, ранение не стало смертельным, мужчина сумел самостоятельно вызвать медицинских специалистов из скорой помощи.

В госпиталь пострадавшего сопровождали сотрудники полиции, так как в ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что раненый мужчина находится в розыске.
Александр Вест
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