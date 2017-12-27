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| | Нижегородка жестоко расправилась с новорожденным сыном в сарае

Нижегородка жестоко расправилась с новорожденным сыном в сарае

Сегодня, 11:51
В Воротынском районе Нижегородской области женщину подозревают в убийстве своего новорожденного сына. Тело мальчика обнаружили в сарае доме, где проживает гражданка. Информацию о случившемся распространяют местные издания.

Нижегородка жестоко расправилась с новорожденным сыном в сарае

 

По версии следствия, нижегородка родила малыша в сарае, а затем убила его. Женщина оставила труп ребенка в подсобном помещении. Она воспитывает четверых детей и никому не рассказывала о своей беременности. Беременная за помощью и консультациями в клинику не обращалась, решив справиться собственными силами. В итоге ребенок умер, а мать подозревают в убийстве своего новорожденного сына.

Сотрудники правоохранительных органов не спешат высказывать официальные заявления по этому делу. Они намерены выяснить все обстоятельства происшествия и только после этого сделать окончательные выводы относительно причастности матери к смерти своего ребенка.
Домбровский Сергей
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