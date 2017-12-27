Смог выжить: Пакет с новорожденным нашли в подъезде в Тверской области

В Тверской области в подъезде дома нашли пакет с новорожденным. Малыша обнаружили 24 декабря в жилом массиве, расположенном по улице Пролетарской в административном центре Бежецк.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют местные СМИ. Ребенка сразу же отправили в центральную городскую больницу. Врачи осмотрели младенца и назвали состояние малыша удовлетворительным. На теле ребенка не обнаружены гематомы, порезы и прочие следы, свидетельствующие о насилии. Данные о нахождении новорожденного отправили в полицию. Правоохранители заинтересовались этой информацией и приложат максимальные усилия, дабы найти мать, оставившую своего младенца в подъезде.Представители Следственного Комитета Бежецка сообщили о том, что начата проверка по этому делу. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства происшествия и сделать соответствующие выводы после получения необходимых сведений.