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| | Смог выжить: Пакет с новорожденным нашли в подъезде в Тверской области

Смог выжить: Пакет с новорожденным нашли в подъезде в Тверской области

Сегодня, 11:23
В Тверской области в подъезде дома нашли пакет с новорожденным. Малыша обнаружили 24 декабря в жилом массиве, расположенном по улице Пролетарской в административном центре Бежецк.

Смог выжить: Пакет с новорожденным нашли в подъезде в Тверской области

 

Информацию о случившемся распространяют местные СМИ. Ребенка сразу же отправили в центральную городскую больницу. Врачи осмотрели младенца и назвали состояние малыша удовлетворительным. На теле ребенка не обнаружены гематомы, порезы и прочие следы, свидетельствующие о насилии. Данные о нахождении новорожденного отправили в полицию. Правоохранители заинтересовались этой информацией и приложат максимальные усилия, дабы найти мать, оставившую своего младенца в подъезде.

Представители Следственного Комитета Бежецка сообщили о том, что начата проверка по этому делу. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства происшествия и сделать соответствующие выводы после получения необходимых сведений.
Домбровский Сергей
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