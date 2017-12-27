В Москве грабитель избил пенсионерку и отнял у нее 700 тысяч рублей

Мужчина воспользовался баллончиком, он брызнул в лицо своей жертве жидкостью неизвестного происхождения. После этого пенсионерка перестала владеть ситуацией. Мужчина избил гражданку и вытянул из ее сумочки 700 тысяч рублей. Получив желаемые деньги агрессор убежал.
Когда женщина пришла в себя после нападения, она сразу обратилась с заявлением в отделение полиции. Пострадавшую пришлось госпитализировать, в лечебнице врачи диагностировали у нее перелом ключицы и множество гематом по всему телу. Правоохранители начали поисковую операцию. Стражи порядка намерены найти грабителя и привлечь его к ответственности за содеянное.