В Москве грабитель избил пенсионерку и отнял у нее 700 тысяч рублей. Инцидент произошел по в подъезде многоквартирного жилого массива, расположенного по улице Академика Королева. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Мужчина воспользовался баллончиком, он брызнул в лицо своей жертве жидкостью неизвестного происхождения. После этого пенсионерка перестала владеть ситуацией. Мужчина избил гражданку и вытянул из ее сумочки 700 тысяч рублей. Получив желаемые деньги агрессор убежал.Когда женщина пришла в себя после нападения, она сразу обратилась с заявлением в отделение полиции. Пострадавшую пришлось госпитализировать, в лечебнице врачи диагностировали у нее перелом ключицы и множество гематом по всему телу. Правоохранители начали поисковую операцию. Стражи порядка намерены найти грабителя и привлечь его к ответственности за содеянное.