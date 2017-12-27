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| | В Москве грабитель избил пенсионерку и отнял у нее 700 тысяч рублей

В Москве грабитель избил пенсионерку и отнял у нее 700 тысяч рублей

Сегодня, 11:13
В Москве грабитель избил пенсионерку и отнял у нее 700 тысяч рублей. Инцидент произошел по в подъезде многоквартирного жилого массива, расположенного по улице Академика Королева. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

В Москве грабитель избил пенсионерку и отнял у нее 700 тысяч рублей

 

Мужчина воспользовался баллончиком, он брызнул в лицо своей жертве жидкостью неизвестного происхождения. После этого пенсионерка перестала владеть ситуацией. Мужчина избил гражданку и вытянул из ее сумочки 700 тысяч рублей. Получив желаемые деньги агрессор убежал.

Когда женщина пришла в себя после нападения, она сразу обратилась с заявлением в отделение полиции. Пострадавшую пришлось госпитализировать, в лечебнице врачи диагностировали у нее перелом ключицы и множество гематом по всему телу. Правоохранители начали поисковую операцию. Стражи порядка намерены найти грабителя и привлечь его к ответственности за содеянное.
Домбровский Сергей
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