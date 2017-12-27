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| | Бывшую журналистку из Краснодарского края застрелил муж во время ссоры

Бывшую журналистку из Краснодарского края застрелил муж во время ссоры

Сегодня, 11:14
Представитель Следственного комитета Российской Федерации в лице Натальи Смяцкой обнародовал информацию относительно недавнего убийства Жанны Вебер, застреленной своим же супругом. По версии следствия, убийство состоялось из-за бытовой ссоры.

Бывшую журналистку из Краснодарского края застрелил муж во время ссоры

 

В ходе следственно-оперативных мероприятий представителям полиции удалось выяснить, что в ходе семейной ссоры, возникшей между Жанной и её супругом, её муж применил оружие травматического характера, ставшее причиной гибели Вебер. Стоит отметить, что ранее Жанна числилась в штате журналистов при районном телевидении Краснодарского края. Медицинские специалисты успели приехать к пострадавшей, когда она ещё была жива, однако, в процессе доставки Жанны в госпиталь женщина скончалась прямо в машине скорой помощи.

Следствие также установило, что муж не проживал вместе с Жанной Вебер, хотя оба супруга состояли в законном браке. Добавим, что у погибшей экс-журналистки остался сын.
Александр Вест
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