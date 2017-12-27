Злоумышленник с ножом напал на контролера магазина на северо-востоке Москвы

Неизвестный злоумышленник с помощью ножа нанёс ранение контролеру, работающему в одном из магазинов, расположенных в северо-восточной части столицы. У пострадавшего были диагностированы многочисленные ножевые ранения в области живота.

Александр Вест

Представители столичных правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжёлых телесных повреждений умышленного характера с использованием холодного оружия. В одну из московских клиник с многочисленными колотыми ранами в области живота доставили мужчину. Как оказалось, пострадавший работал контролером в столичном магазине, расположенном по улице Цандера. Сам инцидент произошёл в минувший вторник 26 декабря.В данный момент столичные правоохранители разыскивают мужчину, который нанёс множественные ранения колотого типа работнику магазина, после чего скрылся в неизвестном направлении.