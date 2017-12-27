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| | Злоумышленник с ножом напал на контролера магазина на северо-востоке Москвы

Злоумышленник с ножом напал на контролера магазина на северо-востоке Москвы

Сегодня, 11:02
Неизвестный злоумышленник с помощью ножа нанёс ранение контролеру, работающему в одном из магазинов, расположенных в северо-восточной части столицы. У пострадавшего были диагностированы многочисленные ножевые ранения в области живота.

Злоумышленник с ножом напал на контролера магазина на северо-востоке Москвы

 

Представители столичных правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжёлых телесных повреждений умышленного характера с использованием холодного оружия. В одну из московских клиник с многочисленными колотыми ранами в области живота доставили мужчину. Как оказалось, пострадавший работал контролером в столичном магазине, расположенном по улице Цандера. Сам инцидент произошёл в минувший вторник 26 декабря.

В данный момент столичные правоохранители разыскивают мужчину, который нанёс множественные ранения колотого типа работнику магазина, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Александр Вест
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