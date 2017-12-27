Житель Новосибирска получил 9,5 лет колонии за два удара рапирой

35-летний мужчина, проживающий в Новосибирске, отбудет 9,5 лет тюремного заключения в колонии строгого режима содержания за убийство с использованием холодного оружия. Подсудимый совершил убийство с помощью рапиры.

Александр Вест

В ходе следственно-оперативных мероприятий представителями правоохранительных органов было установлено, что 18 июля нынешнего года мужчина, обвиняемый в убийстве, вместе со своим приятелем во дворе жилого дома, расположенного в Дзержинском районе города, занимались поиском тайников, где торговцы наркотическими веществами оставляют свой товар клиентам. Одному из жителей дома не понравилось занятие незнакомцев, в связи с чем он сделал им несколько раз замечания. Мужчины также проявили негативную реакцию по отношению к незнакомцу, из-за чего завязалась стычка.Приятель подсудимого вернулся к своей машине и взял рапиру, которую его сын использовал на уроках фехтования. Подсудимый выхватил рапиру и нанёс два удара оружием в область грудной клетки оппонента, отчего тот скончался.