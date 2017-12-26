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| | Представитель СК по делу Захарченко обнародовала прозвище полковника

Представитель СК по делу Захарченко обнародовала прозвище полковника

Вчера, 20:43
Светлана Петренко, которая является пресс-секретарём СК, занимающимся делом полковника Захарченко, обнародовала интересную информацию.

Представитель СК по делу Захарченко обнародовала прозвище полковника

 

Следственный комитет, в ходе проведённых допросов выяснил, как полковника Захарченко называли в кругу «своих». Между своими товарищами Захарченко был «Захаром Хитрым». Такое прозвище обусловлено тем, что полковник действительно никому не доверял кроме самого себя и все свои схемы продумывал и организовывал тоже самостоятельно.

СК имеет почву для предположений о том, что преступная деятельность полковника длится уже не первый год. Однако ранее, на одной из пресс-конференции звучало заявление о том, что действий руководства Захарченко не достаточно для возбуждения уголовного производства.
Валерия Голицына
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