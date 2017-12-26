Представитель СК по делу Захарченко обнародовала прозвище полковника

Светлана Петренко, которая является пресс-секретарём СК, занимающимся делом полковника Захарченко, обнародовала интересную информацию.

Валерия Голицына

Следственный комитет, в ходе проведённых допросов выяснил, как полковника Захарченко называли в кругу «своих». Между своими товарищами Захарченко был «Захаром Хитрым». Такое прозвище обусловлено тем, что полковник действительно никому не доверял кроме самого себя и все свои схемы продумывал и организовывал тоже самостоятельно.СК имеет почву для предположений о том, что преступная деятельность полковника длится уже не первый год. Однако ранее, на одной из пресс-конференции звучало заявление о том, что действий руководства Захарченко не достаточно для возбуждения уголовного производства.