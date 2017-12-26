NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Таджичка продала знакомую в сексуальное рабство в ОАЭ

Таджичка продала знакомую в сексуальное рабство в ОАЭ

Вчера, 20:05
Таджичка обманом продала знакомую, с которой общалась в "Одноклассниках", в сексуальное рабство в ОАЭ. Жертву заманили престижной работой в дубайском магазине.

Таджичка продала знакомую в сексуальное рабство в ОАЭ

 

Дилрабо Мирзобекова, 25-летняя жительница Душанбе, и её подруга Зебо в августе 2016 сговорились заманить знакомую в проституцию. Жертву Ф.И. уговорили поехать в Дубай. Преступницы подготовили ей визу и билет на самолёт, арендовали девушке квартиру - всё за свой счёт. Потом отобрали у Ф.И. паспорт, избили и продали её в рабство за $30 тысяч.

В публичном доме жертву заставили отрабатывать сумму, за которую её купили. В течение 45 дней к ней приходило до 15 насильников, после сутенёрша отпустила девушку. Дома Ф.И. подала заявление в полицию.

В соответствии со 130 статьёй УК Таджикистана, ранее судимой Мирзобековой дали 9 лет за работорговлю с применением насилия. Об этом сообщил судья Сухроба Косими.
Яна Татьянина
Новости по теме
В Москве задержали мужчину, который продавал людей в сексуальное рабство
В Москве задержали мужчину, который продавал людей в сексуальное рабство

Московская полиция задержала мужчину, который пытался продать несколько человек в сексуальное рабство. Представитель Министерства внутренних дел Российской

В Москве студентки продали подругу в секс-рабство за 700 тысяч рублей
В Москве студентки продали подругу в секс-рабство за 700 тысяч рублей

Уголовное расследование в отношение двух девушек 18 и 17 лет, обвиняемых в попытке продажи в сексуальное рабство своей сокурсницы, было закрыто. Несостоявшиеся

В Кировской области двух девушек продали в сексуальное рабство
В Кировской области двух девушек продали в сексуальное рабство

В Кировской области двух девушек продали в сексуальное рабство. Полицейские уже обнаружили и разоблачили банду преступников, которые поставляли своим клиентам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости