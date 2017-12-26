Таджичка продала знакомую в сексуальное рабство в ОАЭ

Таджичка обманом продала знакомую, с которой общалась в "Одноклассниках", в сексуальное рабство в ОАЭ. Жертву заманили престижной работой в дубайском магазине.

Яна Татьянина

Дилрабо Мирзобекова, 25-летняя жительница Душанбе, и её подруга Зебо в августе 2016 сговорились заманить знакомую в проституцию. Жертву Ф.И. уговорили поехать в Дубай. Преступницы подготовили ей визу и билет на самолёт, арендовали девушке квартиру - всё за свой счёт. Потом отобрали у Ф.И. паспорт, избили и продали её в рабство за $30 тысяч.В публичном доме жертву заставили отрабатывать сумму, за которую её купили. В течение 45 дней к ней приходило до 15 насильников, после сутенёрша отпустила девушку. Дома Ф.И. подала заявление в полицию.В соответствии со 130 статьёй УК Таджикистана, ранее судимой Мирзобековой дали 9 лет за работорговлю с применением насилия. Об этом сообщил судья Сухроба Косими.