В Ростовской области педофил продавал фото обнажённых детей за Bitcoin

В Ростовской области задержан 31-летний педофил, который продавал фото обнажённых детей за Bitcoin. Он оказался наркоманом.

Яна Татьянина

СК и МВД по Ростовской области сообщили, что задержали педофила из Новочеркасска, торговавшего детской порнографией в сети. Подозреваемый признался в преступлении - он скачивал и распространял нелегальные материалы, чтобы зарабатывать деньги на жизнь и на наркотики. Ему платили криптовалютой. Подозреваемый разместил в сети более 300 тысяч фото и свыше 11 тысяч видео. При домашнем обыске у него изъяли электронно-вычислительное оборудование, ПО и носители информации, подтверждающие причастность к преступлению. Также нашли вещества, напоминающие наркотики - марихуану и амфетамин. Их изъяли и направили на экспертизу.В СК возбудили дело по пункту "г" 2 части 242.1 статьи УК РФ - оборот порнографических материалов с несовершеннолетними. К нему могут добавить 228 статью УК РФ - незаконный наркооборот. Подозреваемый под домашним арестом, вскоре предъявят обвинение. Идёт расследование.