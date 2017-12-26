NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | В Ростовской области педофил продавал фото обнажённых детей за Bitcoin

В Ростовской области педофил продавал фото обнажённых детей за Bitcoin

Сегодня, 11:41
В Ростовской области задержан 31-летний педофил, который продавал фото обнажённых детей за Bitcoin. Он оказался наркоманом.

В Ростовской области педофил продавал фото обнажённых детей за Bitcoin

 

СК и МВД по Ростовской области сообщили, что задержали педофила из Новочеркасска, торговавшего детской порнографией в сети. Подозреваемый признался в преступлении - он скачивал и распространял нелегальные материалы, чтобы зарабатывать деньги на жизнь и на наркотики. Ему платили криптовалютой. Подозреваемый разместил в сети более 300 тысяч фото и свыше 11 тысяч видео. При домашнем обыске у него изъяли электронно-вычислительное оборудование, ПО и носители информации, подтверждающие причастность к преступлению. Также нашли вещества, напоминающие наркотики - марихуану и амфетамин. Их изъяли и направили на экспертизу.

В СК возбудили дело по пункту "г" 2 части 242.1 статьи УК РФ - оборот порнографических материалов с несовершеннолетними. К нему могут добавить 228 статью УК РФ - незаконный наркооборот. Подозреваемый под домашним арестом, вскоре предъявят обвинение. Идёт расследование.
Яна Татьянина
Новости по теме
В Великобритании осудили две тысячи детей за публикацию обнажённых фото в соцсетях
В Великобритании осудили две тысячи детей за публикацию обнажённых фото в соцсетях

В воскресенье СМИ сообщили, что в Великобритании осудили более двух тысяч детей за публикацию обнажённых фотографий в соцсетях. Расследование продолжается.

В Ростовской области задержан педофил, изнасиловавший девочку в лифте
В Ростовской области задержан педофил, изнасиловавший девочку в лифте

В Ростовской области задержан педофил, изнасиловавший 11-летнюю девочку в лифте. Оказалось, что он неоднократно судим, в том числе и за преступления на

У жителя Калининского района Ленинградской области изъяли наркотики
У жителя Калининского района Ленинградской области изъяли наркотики

В Ново-Девяткино сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области задержали 24-летнего неработающего за незаконное хранение наркотических

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости