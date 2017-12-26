В Саратовской области 22-летний парень изнасиловал знакомую пенсионерку

Молодой парень надругался над пенсионеркой в сторожке на территории Саратовской области. Инцидент произошел в райцентре Степном.

Никита Готский

В Советском районе региона начинается судебный процесс в отношении 22-летнего молодого человека, которого обвиняют в насилии над 59-летней женщиной. Мужчина ночью 2 октября в райцентре Степное пришел в сторожку, где трудилась его знакомая. Использовав насилие, он надругался над пенсионеркой, после чего сбежал.Пострадавшая заявила в правоохранительные органы о произошедшем, злоумышленника вскоре удалось задержать. Теперь ему грозит до шести лет тюремного заключения.Ранее в Татарстане суд приговорил 18-летнего парня, изнасиловавшего пожилую родственницу к 9,3 годам лишения свободы. Парень незаконно проник в дом женщины, где совершил злодеяние, а также украл ее имущество. Наказание он станет отбывать в колонии строгого режима.