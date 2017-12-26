Москвича под дулом пистолета заставили оформить кредит на iPhone

Под дулом пистолета мужчина на востоке Москвы вынужден был оформлять на себя кредит на iPhone последней модели. Информацией об этом поделились сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место совершенного преступления.

«Злоумышленники на востоке Москвы, угрожая пистолетом, заставили мужчину сдать в ломбард свое дорогое транспортное средство, а после взять кредит и купить iPhone последней модели. После этого преступники скрылись вместе с полученными деньгами и смартфоном», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе МВД столицы уточняется, что инцидент произошел на улице Суздальской. На данный момент выясняются все причины и обстоятельства.

Николай Офицеров