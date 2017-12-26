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| | Москвича под дулом пистолета заставили оформить кредит на iPhone

Москвича под дулом пистолета заставили оформить кредит на iPhone

Сегодня, 09:59
Под дулом пистолета мужчина на востоке Москвы вынужден был оформлять на себя кредит на iPhone последней модели. Информацией об этом поделились сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место совершенного преступления.
 

Москвича под дулом пистолета заставили оформить кредит на iPhone

 

«Злоумышленники на востоке Москвы, угрожая пистолетом, заставили мужчину сдать в ломбард свое дорогое транспортное средство, а после взять кредит и купить iPhone последней модели. После этого преступники скрылись вместе с полученными деньгами и смартфоном», - отмечается в сообщении.
 
В пресс-службе МВД столицы уточняется, что инцидент произошел на улице Суздальской. На данный момент выясняются все причины и обстоятельства.

Николай Офицеров
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