Москвича под дулом пистолета заставили оформить кредит на iPhone

Москвича под дулом пистолета заставили оформить кредит на iPhoneСегодня, 09:59
Житель Санкт-Петербурга целую ночь продержал под дулом пистолета собственную дочь. Об этом 18 ноября, месяц спустя, в полиции завила мать шестнадцатилетней
В воскресенье, 25 сентября, приблизительно в 16:00 на востоке Москвы произошла потасовка, в результате которой одного из участников ранили. Сообщается, что в
В ночь с 7 на 8 февраля неизвестные злоумышленники расстреляли продавца продуктового магазина. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы по улице Подъемная. Об