В Москве водитель с ножом напал на мужчину из-за конфликта на парковке

На юге столицы РФ водитель напал на мужчину с ножом на парковке из-за того, что последний раскритиковал его. Об этом проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Виктория Озерова

Сегодня на парковке на улице Красного Маяка в Москве между двумя мужчинами произошел конфликт. По предварительным сведениям, один из участников инцидента приехал на парковку и пытался поставить автомобиль в установленном месте. Другой мужчина вмешался в действия водителя и начал его критиковать. Слова второго не понравились мужчине, и он набросился на него с ножом. В результате водитель транспортного средства нанес ранение своему критику.На данный момент пострадавший госпитализирован, у него обнаружили несколько незначительных травм. На месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов, детали происшествия устанавливаются.