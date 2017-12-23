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| | В Москве водитель с ножом напал на мужчину из-за конфликта на парковке

В Москве водитель с ножом напал на мужчину из-за конфликта на парковке

Вчера, 18:24
На юге столицы РФ водитель напал на мужчину с ножом на парковке из-за того, что последний раскритиковал его. Об этом проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

В Москве водитель с ножом напал на мужчину из-за конфликта на парковке

 

Сегодня на парковке на улице Красного Маяка в Москве между двумя мужчинами произошел конфликт. По предварительным сведениям, один из участников инцидента приехал на парковку и пытался поставить автомобиль в установленном месте. Другой мужчина вмешался в действия водителя и начал его критиковать. Слова второго не понравились мужчине, и он набросился на него с ножом. В результате водитель транспортного средства нанес ранение своему критику.

На данный момент пострадавший госпитализирован, у него обнаружили несколько незначительных травм. На месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов, детали происшествия устанавливаются.
Виктория Озерова
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