На юго-востоке Москвы угнали Lexus стоимостью 5,5 млн рублей

На юго-востоке Москвы в районе Зябликово угнали Lexus LX 570 стоимостью 5,5 млн рублей. Сообщение о краже поступило в отделение полиции 23 декабря. За помощью обратился 39-летний мужчина. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

По словам пострадавшего, автомобиль располагался на улице Шипиловской возле дома под номером 50. Правоохранители оперативно отправились по указанному адресу и выяснили, что у гражданина действительно угнали Lexus LX 570 стоимостью порядка 5,5 млн рублей. Началась поисковая операция, возбуждено уголовное дело по статье: «Кража». Сейчас полицейским не удалось поймать вора.22 декабря на северо-востоке Москвы неизвестные угнали Lexus GX 460. Материальный ущерб составил порядка 4 млн рублей. Сведения о событии поступили в отделение в восемь часов утра. Инцидент произошел по улице Ярославской. Правоохранители завели уголовное производство.