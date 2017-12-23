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С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

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| | На юго-востоке Москвы угнали Lexus стоимостью 5,5 млн рублей

На юго-востоке Москвы угнали Lexus стоимостью 5,5 млн рублей

Вчера, 17:39
На юго-востоке Москвы в районе Зябликово угнали Lexus LX 570 стоимостью 5,5 млн рублей. Сообщение о краже поступило в отделение полиции 23 декабря. За помощью обратился 39-летний мужчина. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

На юго-востоке Москвы угнали Lexus стоимостью 5,5 млн рублей

 

По словам пострадавшего, автомобиль располагался на улице Шипиловской возле дома под номером 50. Правоохранители оперативно отправились по указанному адресу и выяснили, что у гражданина действительно угнали Lexus LX 570 стоимостью порядка 5,5 млн рублей. Началась поисковая операция, возбуждено уголовное дело по статье: «Кража». Сейчас полицейским не удалось поймать вора.

22 декабря на северо-востоке Москвы неизвестные угнали Lexus GX 460. Материальный ущерб составил порядка 4 млн рублей. Сведения о событии поступили в отделение в восемь часов утра. Инцидент произошел по улице Ярославской. Правоохранители завели уголовное производство.
Домбровский Сергей
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