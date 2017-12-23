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| | Злоумышленник украл из квартиры пенсионера в Зюзино сумку с 15 млн рублей

Злоумышленник украл из квартиры пенсионера в Зюзино сумку с 15 млн рублей

Вчера, 22:20
Столичные представители полиции занимаются расследованием преступления, в котором злоумышленник осуществил кражу более чем 15 миллионов рублей у пожилого мужчины, державшего деньги в похищенной сумке.

Злоумышленник украл из квартиры пенсионера в Зюзино сумку с 15 млн рублей

 

61-летний мужчина, проживающий в столичном районе Зюзино, сообщил в отделение полиции о том, что его квартиру ограбили. По словам пострадавшего, из его квартиры была похищена сумка, в которой содержалась наличность общей суммой в 15 миллионов рублей. На месте происшествия экспертам удалось установить, что злоумышленник осуществил взлом двери, проникнув в квартиру пенсионера, откуда похитил женскую сумочку с наличностью.

Отметим, что кража была осуществлена в одном из жилых домов, расположенных на улице Керченской. По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело, а на месте преступления работают специалисты, устанавливающие все подробности происшествия.
Александр Вест
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