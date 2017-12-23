Злоумышленник украл из квартиры пенсионера в Зюзино сумку с 15 млн рублей

Столичные представители полиции занимаются расследованием преступления, в котором злоумышленник осуществил кражу более чем 15 миллионов рублей у пожилого мужчины, державшего деньги в похищенной сумке.

Александр Вест

61-летний мужчина, проживающий в столичном районе Зюзино, сообщил в отделение полиции о том, что его квартиру ограбили. По словам пострадавшего, из его квартиры была похищена сумка, в которой содержалась наличность общей суммой в 15 миллионов рублей. На месте происшествия экспертам удалось установить, что злоумышленник осуществил взлом двери, проникнув в квартиру пенсионера, откуда похитил женскую сумочку с наличностью.Отметим, что кража была осуществлена в одном из жилых домов, расположенных на улице Керченской. По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело, а на месте преступления работают специалисты, устанавливающие все подробности происшествия.