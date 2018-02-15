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| | Военная драма «Т-34» выйдет в прокат в декабре этого года

Военная драма «Т-34» выйдет в прокат в декабре этого года

Сегодня, 14:17
Гении, создавшие военную драму про танк «Т-34», рассчитывают на большой успех картины. Выход фильма режиссёра Алексея Сидорова планируют на конец 2018 года.

Военная драма «Т-34» выйдет в прокат в декабре этого года

 

В основу фильма положены события 1941 года. Речь пойдет об истории, связанной с танком Т-34-76 – первой модификации этой боевой машины. В фильме будет такой состав российских актеров: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов, Семен Трескунов и Артем Быстров. Знатоки военной истории и машиностроения военной техники проводили консультации на протяжении всех съёмок.

Военные фильмы всегда актуальны. Поэтому разработчики картины пытались сделать сюжет более интригующим, динамичным и рассчитанным на широкую аудиторию. Война не даёт скидок на возраст и опыт. В истории одному танку и одному экипажу дан лишь один шанс.

Глубокая история, положенная в «Т-34», должна вызвать положительные отзывы не только у старшего поколения, но и у молодёжи, которая не безразлична к прошедшим годам её страны. Картины уничтожения танков Т-34 с ведущими их военными пленными танкистами вызывает особые чувства. Используя машины, как мишени, одному экипажу всё же удастся ускользнуть от обстрела.

Создатели «Т-34» лелеят надежду, что их военный сюжет и состав актёров возьмёт верх над голливудскими картинами. Съёмки фильма проводились на территории России и Чехии.
Дарья Пышняк
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