Скоропостижно скончался киноактер Дмитрий Соловьев

На 44 году ушел из жизни сын режиссера Сергея Соловьева, киноактер Дмитрий Соловьев. Причина смерти остается пока неизвестной. Также место похорон и последнего прощания еще не оглашалось. По предположениям знакомых актера, похоронная процессия скорее всего состоится в родном городе Дмитрия, в Москве.
Напомним, Дмитрий Соловьев снимался в главной роли в фильме «Дом под звездным небом», режиссером которого был его отец, а также в кинолентах «Нежный возраст» и «Анна Каренина».
Отметим, что такая утрата стала большим горем не только для отца актера, но и для всей России. Все друзья и близкие сочувствуют и всячески пытаются поддержать режиссера Сергея Соловьева в его безутешном горе.