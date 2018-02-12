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| | Скоропостижно скончался киноактер Дмитрий Соловьев

Скоропостижно скончался киноактер Дмитрий Соловьев

Сегодня, 15:08
12 февраля утром внезапно умер российский актер Дмитрий Соловьев. Соответствующая информация появилась на страницах ведущих СМИ.

Скоропостижно скончался киноактер Дмитрий Соловьев

 

На 44 году ушел из жизни сын режиссера Сергея Соловьева, киноактер Дмитрий Соловьев. Причина смерти остается пока неизвестной. Также место похорон и последнего прощания еще не оглашалось. По предположениям знакомых актера, похоронная процессия скорее всего состоится в родном городе Дмитрия, в Москве.

Напомним, Дмитрий Соловьев снимался в главной роли в фильме «Дом под звездным небом», режиссером которого был его отец, а также в кинолентах «Нежный возраст» и «Анна Каренина».

Отметим, что такая утрата стала большим горем не только для отца актера, но и для всей России. Все друзья и близкие сочувствуют и всячески пытаются поддержать режиссера Сергея Соловьева в его безутешном горе.
Пелагея Лебединская
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