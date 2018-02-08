В прокате появился фильм "Колесо чудес"

На этой неделе в прокат выходит киноновинка от Вуди Аллена мелодрама «Колесо чудес», которую стоит обязательно посмотреть.

Вуди Аллен известен своим неизменным принципом – «по фильму в год». Несмотря на это, «Колесо чудес» - считается одной из самых красивых работ режиссера. Как сообщают критики, эта картина понравится любителям интеллектуального кино.

Zustasiia Cancarini

В основу сюжету положена история о официантке Джинни, её супруге Хампти, работающим оператором каруселей в парке аттракционов, сыне-двоечнике, живущих в Кони-Айленде. Их спокойную жизнь нарушает дочь Хампти от первого брака, которая по приезду все меняет с ног на голову. А центром этих изменений станет спасатель Микки.Как и предыдущая картина Аллена «Светская жизнь», «Колесо чудес» - ностальгический фильм, поэтому неудивительно, что режиссер работал над ними вместе с оператором Витторио Стораро.Несмотря на отрицательную оценку критиков, зрители, которые уже просмотрели картину, говорят об узнаваемости почерка автора и оставляют положительные отзывы.