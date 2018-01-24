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| | Порносайт Brazzers выпустил видео с неудачными моментами со съемок фильмов

Порносайт Brazzers выпустил видео с неудачными моментами со съемок фильмов

Вчера, 18:23
Порносайт Brazzers, выпустил в прокат вторую часть видеоролика, в котором показаны все казусные сцены со съемочной площадки. Первая часть видео вышла в прокат еще весной 2017 года.

 

В этих видеороликах нет ничего порнографического, все части обнаженного тела актеров пикселированы. В видео-подборку казусных сцен вошли кадры с такими актрисами как: Джессика Роудс, Джонни Синс, Лана Роадес и многие не менее известные артисты. Эти части видео оказались интересными и смешными, и в них нет ничего запрещенного.

Напомним, что в 2016 году порносайт Brazzers был запрещен Роскомнадзором в России за распространенность порно-материалов. Однако в апреле сайт исправил свои допущенные ошибки и его снова разрешили к просмотру в России.
Пелагея Лебединская
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