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| | Компании Netflix сняла сериал про Амурских тигров

Компании Netflix сняла сериал про Амурских тигров

Сегодня, 12:11
В Сихотэ-Амурском заповеднике британские режиссеры начали снимать сериал про леса планеты. В первую серию вошли съемки об Амурском тигре.

Компании Netflix сняла сериал про Амурских тигров

 

Знаменитая американская копания Netflix начала снимать сериал который называется "Наша планета", туда вошел сюжет о жизни животных в дикой природе. Амурский тигр стал главным героем этого сериала. Съемки проводились целые три зимы, британские операторы жили в заповеднике, подвергая себя опасности, снимая тигров на живой природе. Работа в этом году в России будет завершена. Также съемки проходили во всех экзотических местах природы Индии, Эфиопии США и Мадагаскара. Выход сериала о живой природе на киноэкраны планируется в 2019 году весной.

Отметим, что в Сихотэ-Амурском заповеднике уже проводились съемки для документального сериала для National Geografic о животных России.
Пелагея Лебединская
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