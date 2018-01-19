Компании Netflix сняла сериал про Амурских тигров

В Сихотэ-Амурском заповеднике британские режиссеры начали снимать сериал про леса планеты. В первую серию вошли съемки об Амурском тигре.

Пелагея Лебединская

Знаменитая американская копания Netflix начала снимать сериал который называется "Наша планета", туда вошел сюжет о жизни животных в дикой природе. Амурский тигр стал главным героем этого сериала. Съемки проводились целые три зимы, британские операторы жили в заповеднике, подвергая себя опасности, снимая тигров на живой природе. Работа в этом году в России будет завершена. Также съемки проходили во всех экзотических местах природы Индии, Эфиопии США и Мадагаскара. Выход сериала о живой природе на киноэкраны планируется в 2019 году весной.Отметим, что в Сихотэ-Амурском заповеднике уже проводились съемки для документального сериала для National Geografic о животных России.