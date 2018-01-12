В США кинокритики сообщили самый лучший фильм 2017 года

Кинокритики США огласили фильм "Темные времена" самой достойной картиной 2017 года, и утвердили на лучшую мужскую роль в этом фильме Гари Олдмана.





12 января в Вашингтоне состоялось мероприятие по награждению премии Critics' Choice Awards за лучшую роль самой стоящей экранизации 2017 года. Награду получил Гари Олдман за лучшую роль Черчилля в фильме "Темные времена". Прокат этого фильма, по статистике, занял высокий рейтинги. За наилучшую женскую роль награду вручили Фрэнсис Макдорманд, исполнившую роль матери, которая трагически из жизни потеряла своего ребенка, в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».Хотим отметить, что кинолюбители считают эту премию всего лишь тренировкой перед торжеством награждения основного приза - "Оскара".