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| | Автор «Игры престолов» из своих рассказов снимет сериал

Автор «Игры престолов» из своих рассказов снимет сериал

Сегодня, 06:40
Джордж Р. Р. Мартин выпустит на экраны телевидения новый сериал, который будет называться «Летящие сквозь ночь».

Автор «Игры престолов» из своих рассказов снимет сериал

 

В основу сериала «Летящие сквозь ночь», войдет серия рассказов Джорджа Мартина. Жанр сериала фантастический триллер, сюжет будет разворачиваться в будущем. В кратком содержании было сказано, что ученые, среди которых есть телепат, отправятся к Солнечной системе. Их цель найти контакт с другими цивилизациями, но на пути станет огромное количество приключений и препятствий. Мир фантастики и приключений увлекут с головой зрителей.

Поклонники сериала «Игры престолов» с нетерпением ждут нового шедевра Джорджа Мартина.
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