В Сети запустили «убийцу» Instagram

Онлайн-сервис под названием Vero некоторые эксперты сразу же окрестили «убийцей» сети Instagram. Запущенный сервис намерен конкурировать с популярными социальными сетями, предоставляя возможность общаться с пользователями, избегая рекламы.

Александр Вест

В новой соцсети Vero пользователи могут прослушивать музыку, отправлять друг другу фото и видеоматериалы, а также публиковать свои снимки и видеозаписи, избегая вездесущей рекламы, которая занимает значительную часть сети микроблогов Instagram. По мнению разработчиков сети Vero, их сервис предоставляет те же возможности, что и другие популярные порталы, однако все пользователи смогут избежать отвлекающих и надоедливых рекламных сообщений.Вскоре разработчики намерены ввести платную подписку, позволяющую пользоваться всеми возможностями Veru, избегая рекламных сообщений, однако, первые зарегистрированные пользователи соцсети смогут использовать её потенциал совершенно бесплатно.