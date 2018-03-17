Аналог Linkedin из России за сутки привлек более семи тысяч пользователей

15 марта в Российской Федерации запущена новая общенациональная сеть деловых контактов Skillsnet, которая функционально повторяет Linkedin. Только за одни сутки в ней зарегистрировались более 7 400 пользователей. Информацию об этом сообщила пресс-служба Роструда.

Новая сеть деловых контактов с традиционной навигацией стала востребована, как работодателями, которые создают свои отраслевые сообщества, так и соискателями вакансий, которые делятся опытом поиска нужных работ, должностей и оптимальных окладов.

Сергей Денисов

Идея сконцентрировать деловые контакты работодателей и соискателей на одной площадке в России уже давно витает в воздухе. За десять лет было несколько неудачных попыток создать подобную Linkedin национальную сеть, однако они все оканчивались неудачей. Существующие виртуальные биржи труда также далеки от масштабов Skillsnet, которая позволяет интегрировать в экономику рабочие ресурсы разных регионов страны.