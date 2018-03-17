Subway Surfers стала первой игрой, которую установили на Android миллиард раз

Благодаря интуитивному интерфейсу, простоте геймплея и красочной графике Subway Surfers смогла завоевать любовь целого миллиарда поклонников, установивших данное приложение на свои Android-устройства. Представители площадки цифровой дистрибуции Google Play заявили о том, что впервые игра для ОС Android побила рекорд в один миллиард скачиваний. Специалисты заметили, что большая часть загрузок Subway Surfers пришлась на прошлый год.
Собственный рекорд по скачиваниям данная игра побила в прошлом году, когда соответствующая отметка преодолела ступень в 400 миллионов. Отметим, в Google Play данная игра появилась ещё шесть лет назад стараниями разработчиков из студии Sybo. В игре пользователю необходимо управлять персонажами, которые по веткам метро убегают от преследования охранника.