Subway Surfers стала первой игрой, которую установили на Android миллиард раз

Первой игрой, которую установили на мобильные устройства под управлением операционной системой Android один миллиард пользователей со всего мира, стал бесконечный раннер под названием Subway Surfers.

Александр Вест

Благодаря интуитивному интерфейсу, простоте геймплея и красочной графике Subway Surfers смогла завоевать любовь целого миллиарда поклонников, установивших данное приложение на свои Android-устройства. Представители площадки цифровой дистрибуции Google Play заявили о том, что впервые игра для ОС Android побила рекорд в один миллиард скачиваний. Специалисты заметили, что большая часть загрузок Subway Surfers пришлась на прошлый год.Собственный рекорд по скачиваниям данная игра побила в прошлом году, когда соответствующая отметка преодолела ступень в 400 миллионов. Отметим, в Google Play данная игра появилась ещё шесть лет назад стараниями разработчиков из студии Sybo. В игре пользователю необходимо управлять персонажами, которые по веткам метро убегают от преследования охранника.