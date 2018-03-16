Пользователи Сети вспомнили себя «в молодости»

В Сети набирает популярность новый флешмоб. Пользователи принялись сравнивать свои селфи 2012 и 2018 года.

Виктория Озерова

Пользователи соцсети Twitter запустили новый флешмоб. Суть его заключается в том, чтобы продемонстрировать, как поменялся внешний вид человека за последние шесть лет. В большинстве случаев пользователи отмечают, что с 2012 года в их внешности произошло много изменений, которые сейчас им по душе. Некоторые при этом изменились так, что узнать их невозможно. Нашлись и такие, которым не нравится то, что случилось с их телом за последние шесть лет.Напомним, что в Китае недавно стартовал другой довольно необычный флешмоб: девушки замораживают воду, красят его в различные цвета и стараются съесть как можно больше такого разноцветного льда, запечатлев все это на камеру.