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| | Пользователи Сети вспомнили себя «в молодости»

Пользователи Сети вспомнили себя «в молодости»

Сегодня, 19:16
В Сети набирает популярность новый флешмоб. Пользователи принялись сравнивать свои селфи 2012 и 2018 года.

 

Пользователи Сети вспомнили себя «в молодости»

 

Пользователи соцсети Twitter запустили новый флешмоб. Суть его заключается в том, чтобы продемонстрировать, как поменялся внешний вид человека за последние шесть лет. В большинстве случаев пользователи отмечают, что с 2012 года в их внешности произошло много изменений, которые сейчас им по душе. Некоторые при этом изменились так, что узнать их невозможно. Нашлись и такие, которым не нравится то, что случилось с их телом за последние шесть лет.

Напомним, что в Китае недавно стартовал другой довольно необычный флешмоб: девушки замораживают воду, красят его в различные цвета и стараются съесть как можно больше такого разноцветного льда, запечатлев все это на камеру.
Виктория Озерова
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