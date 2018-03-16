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| | Обнародована дата релиза гоночной игры The Crew 2

Обнародована дата релиза гоночной игры The Crew 2

Сегодня, 17:56
Сотрудники разработчика и издателя компьютерных игр Ubisoft назвали дату выхода в свет The Crew 2. На рынках она появится 29 июня 2018 года. Созданием гоночной игры занимались специалисты Ivory Tower.

Обнародована дата релиза гоночной игры The Crew 2

 

Насладиться The Crew 2 смогут владельцы приставок Play Station 4, Xbox One и персональных компьютеров на базе ОС Windows. Представители компании Ubisoft сообщили о создании коллекционной версии The Crew 2. В ней любители скорости, свиста шин при езде, конкуренции на трассе, получат максимальное удовольствие. Геймеры в оригинальной версии завладеют номерным знаком США, уникальным стилбуком, четырьмя наклейками, абонементом на сезон и доступом к игре на три дня раньше появления The Crew 2 на рынках.

Автосимулятор представляет собой открытый мир окружающей среды с возможностью путешествовать по просторам Соединенных Штатов. Гоночная игра The Crew 2 позволяет геймерам управлять различными транспортными средствами, включая самолеты и лодки.
Домбровский Сергей
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