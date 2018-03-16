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| | Нововведения «ВКонтакте» закрыли новостную ленту Kate Mobile

Нововведения «ВКонтакте» закрыли новостную ленту Kate Mobile

Сегодня, 17:35
Новые внедрения разработчиков социальной сети «ВКонтакте» закрыли доступ к ленте новостей прогрессирующей программы Kate Mobile.

Нововведения «ВКонтакте» закрыли новостную ленту Kate Mobile

 

Kate Mobile обладала возможностью пользоваться всеми функциями социально сети «ВКонтакте» до недавнего времени. 15 марта управляющие социальной сети, изобретённой Павлом Дуровым, лишили пользователей возможности просматривать новости.

Такое решение было принято в связи с тем, что, якобы, приложение запускает рекламу, в которой рекламируется запрещённый продукт. Это значительно уменьшит прибыль, которую получали от своего приложения разработчики Дмитрий Моисеев и Федор Власов с 2012 года.

Довольно таки популярное приложение, с количеством пользователей более миллиона человек в месяц, перспективно получало доход в почти сто тысяч рублей в день. Теперь же «ВКонтакте» прикрыло показ рекламы. Из-за этого «пострадало» много пользователей, они не могут насладится чтением новостей, что вошло уже в привычку многих.
Дарья Дмитриева
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