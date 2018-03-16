«ВКонтакте» запустила клон приложения Tinder

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» обзавелась своим приложением, копирующим функционал программы для мобильных устройств под названием Tinder, в котором можно подбирать подходящего партнёра по ряду параметров.

Александр Вест

Для того, чтобы воспользоваться новинкой от «ВКонтакте», под названием «Знакомства» администрация одного из сообществ соцсети должна добавить данное приложение на свою страницу. Все популярные аналоги данной программы предоставляют поиск партнёров, основываясь на геолокационных данных пользователя. В отличие от программ-конкурентов, приложение «Знакомство» осуществляет поиск подходящих партнёров внутри публичных сообществ. Заметим, после просмотра всех подходящих анкет, пользователю всё же предлагаются и другие профили, совпадающие с данными о его местоположении.В приложении от «ВКонтакте» пользователю необходимо заполнить анкету, указав основные данные о своей личности, после чего будет доступен фильтр, в котором по ряду параметров можно будет осуществить поиск наиболее подходящего партнёра.