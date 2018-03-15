В «Яндексе» резко снизили стоимость подписки на «Музыку»

Компания «Яндекс» опубликовала информацию о том, что теперь стоимость подписки на ее музыкальный сервис составит всего 99 рублей за один месяц. Воспользоваться этим предложением можно вплоть до начала лета 2018 года.

Компания «Яндекс» сообщила о начале акционного предложения, по условиям которого стоимость подписки на музыкальный сервис составит всего 99 рублей за один месяц пользования. «Яндекс.Музыка» способна предоставить пользователю широкий выбор композиций в зависимости от предпочтений или настроения. При этом есть ограничение – за один раз в телефоне пользователь может хранить не более 99 композиций.Руководитель музыкального сервиса «Яндекса» говорит, что эта акция направлена на то, чтобы доступное прослушивание музыки появилось у каждого заинтересованного в этом пользователя. Акцией может воспользоваться любой желающий до 31 мая текущего года.Ограничение в лимите в 99 треков за один раз можно снять, если заплатить 169 рублей.