Сервис Duolingo бесплатно обучит клингонскому языку

Сервис по бесплатному онлайн-обучению иностранным языкам Duolingo запустил новый курс. Теперь все поклонники вселенной «Звездного пути» смогут овладеть клингонским языком.

Виктория Озерова

Летом прошедшего года онлайн-платформа Duolingo ввела обучение высокому валирийскому языку, которым владеют персонажи культового сериала «Игра престолов». Теперь язык вселенной еще одной известной франшизы «Звездный путь» стал доступен для всех поклонников телесериала. Энтузиасты начали разрабатывать курс клингонского языка еще три года назад, и теперь все фанаты «Звездного пути» смогут его испробовать. Курс предполагает изучение фонетики, лексики и грамматики клингонского языка.Следует отметить, что, по мнению создателя, языком персонажей «Звездного пути» владеют не более 100 человек в мире. Он отличается непривычной фонетической структурой и порядком слов. С 90-х годов в США работает Институт клингонского языка.