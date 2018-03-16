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| | Популярный сайт скрывал в себе опасность для пользователей

Популярный сайт скрывал в себе опасность для пользователей

Сегодня, 07:40
Один из самых популярных онлайн-каталогов программного обеспечения Download.com, включенный в список самых посещаемых ресурсов в Сети, по заверению экспертов, содержит минимум три вида приложений, зараженных вредоносными программами.

Популярный сайт скрывал в себе опасность для пользователей

 

Проанализировав содержимое портала Download.com, технические специалисты шокировали множество пользователей в Сети, которые беззаботно пользовались ресурсом в течение многих лет, рассказав о вредоносных программах, скрывающихся за лицензионным софтом. По словам экспертов компании ESET, занимающейся разработкой антивирусных средств компьютерной безопасности, при скачивании определённых программ с сайта Download.com на компьютер пользователя попадает вредоносный код. С помощью данного кода злоумышленники занимаются воровством биткоинов.

Зловредный код выжидает в компьютере, пока пользователь введёт авторизационные данные своего кошелька, в котором хранятся биткоины, а затем подменяет его кошельком злоумышленников, куда и перечисляется электронная валюта.
Александр Вест
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