Игроки EVE Online сложили оружие в честь памяти Стивена Хокинга

Чтобы почтить память выдающегося астрофизика по имени Стивен Хокинг, который ушёл их жизни в возрасте 76 лет, во вселенной игры EVE Online тысячи игроков сложили своё оружие и зажгли маяки, символизирующие достижения знаменитого ученого.

В игре EVE Online в одной вселенной одновременно находятся тысячи игроков, которые использовали световые маяки не для подачи сигнала для собственного обнаружения, а для выражения признательности относительно нелёгкого жизненного пути, на котором Стивен Хокинг не раз удивлял мир своими достижениями. О смерти великого физика стало известно 14 марта, на что сразу же отреагировала мировая общественность, шокированная столь трагической вестью.

Александр Вест

Заметим, в игре EVE Online существует определённая локация, именуемая системой Molea, которая считается подобием внутриигрового кладбища. Достигнув данной системы, один из игроков успешно установил в ней мемориал, посвящённый усопшему учёному.