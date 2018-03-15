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Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

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Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

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| | Игроки EVE Online сложили оружие в честь памяти Стивена Хокинга

Игроки EVE Online сложили оружие в честь памяти Стивена Хокинга

Сегодня, 14:27
Чтобы почтить память выдающегося астрофизика по имени Стивен Хокинг, который ушёл их жизни в возрасте 76 лет, во вселенной игры EVE Online тысячи игроков сложили своё оружие и зажгли маяки, символизирующие достижения знаменитого ученого.

Игроки EVE Online сложили оружие в честь памяти Стивена Хокинга

 

В игре EVE Online в одной вселенной одновременно находятся тысячи игроков, которые использовали световые маяки не для подачи сигнала для собственного обнаружения, а для выражения признательности относительно нелёгкого жизненного пути, на котором Стивен Хокинг не раз удивлял мир своими достижениями. О смерти великого физика стало известно 14 марта, на что сразу же отреагировала мировая общественность, шокированная столь трагической вестью.

Игроки EVE Online сложили оружие в честь памяти Стивена Хокинга

 

Заметим, в игре EVE Online существует определённая локация, именуемая системой Molea, которая считается подобием внутриигрового кладбища. Достигнув данной системы, один из игроков успешно установил в ней мемориал, посвящённый усопшему учёному.
Александр Вест
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