«Яндекс» внедрил в браузер голосового помощника «Алису»

На сегодняшний день сферой влияния «Алисы» остается «Яндекс.Браузер», установленный на Windows. Голосовой ассистент поможет открыть каталоги дисков, даст команду проигрывать музыку, выключит/включит или перезагрузит ПК, а также сможет при необходимости выполнить и ряд других функций. Для использования «Алисы» не обязательно постоянно держать браузер в активном состоянии, поскольку помощник работает из командной строки.
У Windows уже сеть ассистент Cortana, однако он не функционирует на российских ПК. Сотрудники компании «Яндекс» отметили, что у этой операционной системы нет стабильно работающего API для закрытия окон. Это ограничивает возможности «Алисы» на платформе Windows.