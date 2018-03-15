«Яндекс» внедрил в браузер голосового помощника «Алису»

С 15 марта голосовой помощник «Алиса» будет вещать не только из смартфонов. Теперь ее могут услышать и пользователи браузеров. Туда ассистента внедрила компания «Яндекс». Помимо получения голосовой информации из всемирной паутины, «Алиса» сможет обеспечить управление «персоналкой».

Дарья Светозарова

На сегодняшний день сферой влияния «Алисы» остается «Яндекс.Браузер», установленный на Windows. Голосовой ассистент поможет открыть каталоги дисков, даст команду проигрывать музыку, выключит/включит или перезагрузит ПК, а также сможет при необходимости выполнить и ряд других функций. Для использования «Алисы» не обязательно постоянно держать браузер в активном состоянии, поскольку помощник работает из командной строки.У Windows уже сеть ассистент Cortana, однако он не функционирует на российских ПК. Сотрудники компании «Яндекс» отметили, что у этой операционной системы нет стабильно работающего API для закрытия окон. Это ограничивает возможности «Алисы» на платформе Windows.