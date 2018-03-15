«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга Ольга Бузова ищет двойника в Москве СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад Грузовой самолёт при вылете из Якутска потерял створку люка
| | «Яндекс» внедрил в браузер голосового помощника «Алису»

«Яндекс» внедрил в браузер голосового помощника «Алису»

Сегодня, 13:09
С 15 марта голосовой помощник «Алиса» будет вещать не только из смартфонов. Теперь ее могут услышать и пользователи браузеров. Туда ассистента внедрила компания «Яндекс». Помимо получения голосовой информации из всемирной паутины, «Алиса» сможет обеспечить управление «персоналкой».

«Яндекс» внедрил в браузер голосового помощника «Алису»

 

На сегодняшний день сферой влияния «Алисы» остается «Яндекс.Браузер», установленный на Windows. Голосовой ассистент поможет открыть каталоги дисков, даст команду проигрывать музыку, выключит/включит или перезагрузит ПК, а также сможет при необходимости выполнить и ряд других функций. Для использования «Алисы» не обязательно постоянно держать браузер в активном состоянии, поскольку помощник работает из командной строки.

У Windows уже сеть ассистент Cortana, однако он не функционирует на российских ПК. Сотрудники компании «Яндекс» отметили, что у этой операционной системы нет стабильно работающего API для закрытия окон. Это ограничивает возможности «Алисы» на платформе Windows.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Голосовой помощник «Алиса» поможет заказать пиццу
Голосовой помощник «Алиса» поможет заказать пиццу

Голосовой ассистент, разработанный компанией «Яндекс» под названием «Алиса», отныне может использоваться для облегчённого и ускоренного заказа пиццы. С помощью

«Яндекс» запустил уникальный голосовой помощник «Алиса»
«Яндекс» запустил уникальный голосовой помощник «Алиса»

Компания «Яндекс» запустила уникальный голосовой помощник «Алиса», распознающий речь с точностью, близкой к человеческой. Он появился при помощи обучения через

"Яндекс" создал голосовой помощник "Алиса" для OC Android

Компания "Яндекс" разработала и начинает тестирование голосового помощника "Алиса" для Android. Аналог Siri расскажет о прогнозе погоды, процитирует известных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости