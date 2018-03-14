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| | Малварь в Google Play скрывается под известными легитимными программами

Малварь в Google Play скрывается под известными легитимными программами

Сегодня, 22:18
Эксперты компании «Доктор Веб» обнаружили в магазине Google Play множество вредоносных приложений. Специалисты сообщили, что троян маскируется под известные приложения, он также может загрузить и показать любой веб-сайт, что очень выгодно для атак злоумышленников.

Малварь в Google Play скрывается под известными легитимными программами

 

Обнаруженные вирусы копируют легитимные приложения, и их очень легко спутать с оригинальными. Вредонос копирует такие популярные приложения как: «Сбербанк Онлайн», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Qiwi Кошелёк», «НТВ». Зловреды также прячутся под играми, сборниками рецептов и пособиями по вязанию.

Малварь в Google Play скрывается под известными легитимными программами

 

Аналитики утверждают, что было найдено около 70 приложений-имитаторов, загруженных пользователями. Всего вредоносные приложения загрузили свыше 270 тыс. юзеров.Малварь чаще всего распространяется через Tezov apps, Aydarapps, Chmstudio и SVNGames.
Татьяна Преображенская
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