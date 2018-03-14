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| | В сеть «слили» дату релиза Shadow of the Tomb Raider

В сеть «слили» дату релиза Shadow of the Tomb Raider

Сегодня, 17:22
Объявление о том, что завтра состоится анонс новой части игры по вселенной Tomb Raider, появилось на официальном сайте игры. Ожидать ее следует в 16 часов по московскому времени. Прочих подробностей в анонсе не указано, но кое-что пронырливые поклонники смогли найти в коде страницы.

В сеть «слили» дату релиза Shadow of the Tomb Raider

 

В своем Twitter пользователь Nibel разместил скриншот кода, где сказано не только то, что новая часть Shadow of the Tomb Raider станет финалом истории про происхождение Лары, но также и то, что дата релиза игры это 14 сентября текущего года. Уже 27 апреля девелоперы должны поделиться информацией о том, какие бонусы ждут игроков за предварительный заказ. Игра выйдет на всех ключевых платформах PlayStation 4, Xbox One и PC.

О существовании Shadow of the Tomb Raider стало известно еще в середине прошлого года, когда представители маркетингового агентства TAKEOFF Creative разместили концепт-арты проекта, но вскоре сайт был отключен на профилактику. Позже представители разработчиков из Square Enix утвердительно заявили, что покажут фанатам новую часть Tomb Raider в 2018 году, спрятав в обращении к поклонникам слово SHADOW, в него складывались начальные буквы всех шести предложений.

В сеть «слили» дату релиза Shadow of the Tomb Raider

 

Приурочен анонс новой части видеоигры к завтрашней премьере фильма «Tomb Raider: Лара Крофт», где роль расхитительницы гробниц исполнит Алисия Викандер.
Николай Офицеров
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