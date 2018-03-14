Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии
| | YouTube станет сопровождать «теории заговоров» ссылками из «Википедии»

YouTube станет сопровождать «теории заговоров» ссылками из «Википедии»

Сегодня, 16:59
Руководство всемирно известного видеохостинга YouTube объявило о своём намерении сопровождать видеозаписи, содержащие материалы по различным «теориям заговоров», ссылками на статьи, размещённые в «Википедии».

YouTube станет сопровождать «теории заговоров» ссылками из «Википедии»

 

Отныне на YouTube все видеоролики, на которых раскрывается та или иная «теория заговора», будут сопровождаться специальными ссылками. Перейдя по ссылке, прикреплённой к сомнительному видеоролику, пользователь сможет получить информацию о реальных событиях, которые раскрываются в видеоматериале. По словам Сьюзен Войжитски, являющейся руководителем видеохостинга, ссылки на статьи портала «Википедия» будут прикреплены лишь к тем видеороликам, которые после тщательной модерации будут признаны специалистами наиболее резонансными.

В качестве примеров наиболее противоречивых «теорий заговоров» руководство YouTube напомнило о теориях плоской планеты Земля, где статья в «Википедии» откроет всю правду о спорной информации, размещённой на видеохостинге, а также сюжеты, противоречащие фактам высадки американских астронавтов на Луну.
Александр Вест
Новости по теме
В честь 8 марта на «Википедии» появятся дополнительные статьи о женщинах
В честь 8 марта на «Википедии» появятся дополнительные статьи о женщинах

Руководство общедоступной интернет-энциклопедии «Википедии» проинформировало, что в преддверии празднования 8 марта работники сайта планируют обновить и

Видео государственных СМИ будут маркироваться на YouTube
Видео государственных СМИ будут маркироваться на YouTube

Официальные представители всемирно известного видеохостинга YouTube обнародовали информацию о том, что видеоматериалы, выпускаемые различными государственными

Ученые рассказали, какие статьи на
Ученые рассказали, какие статьи на "Википедии" наиболее недостоверны

Коллегией американских ученых накануне было доказано, что далеко не всем статьям на таком уважаемом ресурсе, как «Википедия», можно верить. Многие

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости