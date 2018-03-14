YouTube станет сопровождать «теории заговоров» ссылками из «Википедии»

Руководство всемирно известного видеохостинга YouTube объявило о своём намерении сопровождать видеозаписи, содержащие материалы по различным «теориям заговоров», ссылками на статьи, размещённые в «Википедии».

Александр Вест

Отныне на YouTube все видеоролики, на которых раскрывается та или иная «теория заговора», будут сопровождаться специальными ссылками. Перейдя по ссылке, прикреплённой к сомнительному видеоролику, пользователь сможет получить информацию о реальных событиях, которые раскрываются в видеоматериале. По словам Сьюзен Войжитски, являющейся руководителем видеохостинга, ссылки на статьи портала «Википедия» будут прикреплены лишь к тем видеороликам, которые после тщательной модерации будут признаны специалистами наиболее резонансными.В качестве примеров наиболее противоречивых «теорий заговоров» руководство YouTube напомнило о теориях плоской планеты Земля, где статья в «Википедии» откроет всю правду о спорной информации, размещённой на видеохостинге, а также сюжеты, противоречащие фактам высадки американских астронавтов на Луну.