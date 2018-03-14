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| | В Сети выяснили, на кого из знаменитостей похож пес с человеческим лицом

В Сети выяснили, на кого из знаменитостей похож пес с человеческим лицом

Сегодня, 14:15
Пользователи соцсети Twitter обнаружили фотографию пса, который необычайно похож на человека. Они увидели сходство между псом и Шекспиром, Джейком Джилленхолом и Эдом Шираном.

В Сети выяснили, на кого из знаменитостей похож пес с человеческим лицом

 

Шанталь Дезджардинс из штата Массачусетс, США, проживает со щенком по имени Йоги породы ши-пу – смесь пуделя и ши-тцу. Йоги выполнился всего год, и он необычный пес, так как имеет «человеческое лицо», но никто об этом не подозревал, пока друг хозяйки питомца не выложил его фото в соцсетях. Пользователи Twitter заинтересовались необычным псом и отметили, что у Йоги человеческий взгляд. Через некоторое время юзеры принялись сравнивать собаку с различными знаменитостями.

В Сети выяснили, на кого из знаменитостей похож пес с человеческим лицом

 

Пользователи Twitter решили, что Йоги похож на Джейка Джилленхола, Эда Ширана и даже Уильяма Шекспира. Следует отметить, что Шанталь Дезджардинс никак не обрабатывала снимок Йоги, а его необычный вид объяснила стрижкой, ракурсом и необычайно умным взглядом.
Виктория Озерова
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