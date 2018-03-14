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| | Искусственный интеллект рассказал о порнографии будущего

Искусственный интеллект рассказал о порнографии будущего

Сегодня, 13:06
Сотрудники интернет-портала YouPorn привлекли искусственный разум, чтобы выяснить, какое порно будут предпочитать пользователи в текущем году. ИИ изучил пользовательские запросы и сделал выводы о порнопредпочтениях любителей кино «для взрослых».

Искусственный интеллект рассказал о порнографии будущего

 

В 2018 году юзеры с большой долей вероятности остановят свой выбор на видео с героями фильма «Черная пантера». Помимо этого, спросом будут пользоваться ролики о «зависшем члене» и «часе немецкой мамочки». В приоритете останутся файлы с «прыскай и плати».

Из аналитических изысканий искусственного разума следует, пользователи будут запрашивать и менее красноречивый контент: «грандджоб», «сенатор Сторми» (здесь идет речь о порнозвезде Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниэлс) и «взрослый гаргазм». К слову, популярность Сторми Дэниэлс может вырасти на фоне слухов о ее романе с президентом США Дональдом Трампом.
Дарья Светозарова
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