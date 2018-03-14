«ВКонтакте» и Иван Ургант запускают онлайн-игру с миллионным призом

Соцсеть «ВКонтакте» с Иваном Ургантом запускает онлайн-игру «Клевер», за участие в которой можно выиграть миллион рублей. Для участия в проекте нужно загрузить одноименную программу.

Никита Готский

Каждый желающий завладеть миллионом обязан являться пользователем сайта, а также скачать приложение «Клевер». Интерактивная игра будет проходить каждый день в 13:00 и 20:00 по Москве. Чтобы победить, каждый участник должен ответить на 12 вопросов, у каждого имеется три варианта ответов. Если победителей будет несколько, приз разделят на всех. Вести игру станут постоянные ведущие, в качестве гостей можно увидеть и самого Ивана Урганта.«Клевер» - проект, объединяющий элементы телешоу и прямой трансляции. Программа создана группой разработки экспериментальных продуктов.