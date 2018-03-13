Настольный мессенджер «ВКонтакте» обзавелся темной темой

Разработчики популярной в России соцсети «ВКонтакте» добавили в настольный мессенджер темную тему. Данными сведениями поделились пресс-представители компании.

В данном случае имеется в виду грандиозный апгрейд VK Messenger для рабочего стола. Теперь месседжи можно будет редактировать, закреплять и даже скрывать от посторонних. Также в диалогах появится возможность создать ссылку для приглашения в чат.

Дарья Светозарова

Сервис может функционировать на платформах macOS, Windows и Linux. Юзеры теперь будут беспрепятственно создавать чаты с другими пользователями, обмениваться фотографиями и пересылать аудиомесседжи. Лимит на подключение групп для администраторов будет отключен. Теперь они смогут комфортно общаться с подписчиками и оперативно реагировать на клиентские запросы.