Создатель Всемирной паутины: Я в ужасе от современного интернета

Тим Бернерс-Ли в честь 29-летия Всемирной паутины рассказал, что думает о нынешнем состоянии его изобретения. Современный интернет просто ужасает создателя.

Виктория Озерова

Сегодня день рождения у интернета. Сети исполнилось 29 лет. Известный британский ученый Тим Бернерс-Ли, один из создателей Всемирной паутины и ее ключевых спецификаций, приходит в ужас от того, что стало с его изобретением на сегодняшний день. Разработчика беспокоит централизация Сети: несколько компаний-монополистов решают, к какой информации пользователи будут иметь доступ. Кроме того, эти корпорации владеют практически всеми инновациями, что может привести к замедлению развития технологий, и делает интернет слишком уязвимым.Больше всего опасений у Тима Бернерса-Ли вызывает то, что Сеть превратилась в информационное оружие. Ситуацию могут изменить, считает создатель, только сами пользователи.