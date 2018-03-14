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| | Создатель Всемирной паутины: Я в ужасе от современного интернета

Создатель Всемирной паутины: Я в ужасе от современного интернета

Сегодня, 05:40
Тим Бернерс-Ли в честь 29-летия Всемирной паутины рассказал, что думает о нынешнем состоянии его изобретения. Современный интернет просто ужасает создателя.

Создатель Всемирной паутины: Я в ужасе от современного интернета

 

Сегодня день рождения у интернета. Сети исполнилось 29 лет. Известный британский ученый Тим Бернерс-Ли, один из создателей Всемирной паутины и ее ключевых спецификаций, приходит в ужас от того, что стало с его изобретением на сегодняшний день. Разработчика беспокоит централизация Сети: несколько компаний-монополистов решают, к какой информации пользователи будут иметь доступ. Кроме того, эти корпорации владеют практически всеми инновациями, что может привести к замедлению развития технологий, и делает интернет слишком уязвимым.

Больше всего опасений у Тима Бернерса-Ли вызывает то, что Сеть превратилась в информационное оружие. Ситуацию могут изменить, считает создатель, только сами пользователи.
Виктория Озерова
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