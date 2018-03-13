Девушка из Дании фотографировалась голой с незнакомцами и прославилась

Жительница Дании смогла прославиться, делая фото интимного характера с незнакомцами. Фотопроект был инициирован ей самой. Вся его суть заключалась в совместном фотографии с неизвестными ей мужчинами и женщинами с Tinder.

С помощью сервиса знакомств фотограф Мари Хильд выходила на пользователей портала и делала различные фото, имитирующие факт того, что знакома она с человеком на фото уже в течении нескольких месяцев, хотя, на самом деле, проходит от силы полчаса. Рекордным стало фото, сделанное в душе. Подписка к нему гласит, что с момента знакомства с мужчиной на снимке прошло лишь 10 минут. Своим проектом, получившим название Lifeconstruction, 24-летняя датчанка пыталась показать, как людям не хватает общения в реальном мире.», - утверждает фотограф.

Николай Офицеров

На опубликованных снимках девушка обнимается и целуется с незнакомцами в самых разных локациях: на фортепиано, на диване, в душе. Нередко объектами страсти становятся также и девушки. Сама Хильд признается, что некоторые участники проекта ломали ее собственные границы дозволенного, но именно Lifeconstruction позволил ей как можно лучше узнать себя.