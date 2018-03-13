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| | «Яндекс» разрешил пользователям добавлять "Алису" в чатботы

«Яндекс» разрешил пользователям добавлять "Алису" в чатботы

Сегодня, 12:24
Представители «Яндекса» намерены запустить платформу «Яндекс. Диалоги», с помощью которой можно проводить разработку собственных чатботов, а также сервисов для голосового помощника компании «Алиса». Таким образом, пользователи сами смогут принимать участие в разработке.

«Яндекс» разрешил пользователям добавлять "Алису" в чатботы

 

Представитель отечественного интернет-гиганта утверждает, что пока что платформа работает исключительно в бета-режиме, а в будущем функциональность «Диалогов» существенно расширят.

Пользователи с помощью все тех же «Диалогов» смогут создавать различные навыки, которыми будет пользоваться «Алиса». Ее, к примеру, смогут обучить игре в города и прогнозированию погоды. До этого подобные севисы могли разрабатывать исключительно девелоперы от самого «Яндекса». Теперь же к делу может приобщится любой желающий, который обладает знаниями в сфере программирования.

Все разработанные навыки проходят через модерацию, после чего они становятся доступными в «Алисе». Когда же «Яндекс. Диалоги» покинут состояние бета-тестирования, то все навыки можно будет перенести в «Алису».

Компания, помимо пользователей, позволит подключаться к платформе также и бизнесу. С «Алисой» на данный момент работает служба доставки цветов Flowwow, которая разработала соответствующий сервис для приложения «Яндекса».
Николай Офицеров
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