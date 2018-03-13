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| | Valve вводит в Dota 2 платную подписку

Valve вводит в Dota 2 платную подписку

Сегодня, 10:40
Valve не перестает поддерживать Dota 2, а потому накануне представила новую разработку для своей главной MOBA. Называется она Dota Plus и является платным сервисом, который заменит эволюционировавший «Боевой пропуск». Игроки, однако, сильно недовольны нововведением.

Valve вводит в Dota 2 платную подписку

 

Все дело в том, что им кажется, что данная разработка обладает всеми признаками pay-to-win («заплати, чтобы выиграть») сервиса, а потому является достаточно нечестной, если брать в учет тех, кто не будет покупать себе подписку.

Самым спорным в Dota Plus является факт того, что сервис представляет собой глобальную систему помощи и рекомендаций, которую будут получать подписчики сервиса. Владельцы подписки отныне смогут применять умного бота, который дает игрокам советы, основываясь на миллионах матчей. Помощь предусмотрена для всех этапов игры: система будет анализировать пики союзников и врагов во время драфта и советовать игроку персонажа, который сможет «законтрить» вражеского. Бот будет оптимально выстраивать лайны и во время игры будет рекомендовать оптимальный билд, который работает, естественно, только в теории.

Valve вводит в Dota 2 платную подписку

 

В остальном же Dota Plus - это постоянный подписочный сервис, который придет на смену «Боевому пропуску». От последнего в Dota Plus перекочуют ежедневные и еженедельные задачи, за выполнение которых игрок будет получать особые косметические награды.
Николай Офицеров
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