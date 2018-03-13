Apple приобрела сервис онлайн-подписки на журналы Texture

Все активы популярного сервиса Texture, предоставляющего возможности подписки на многие различные журналы в онлайн режиме, отныне принадлежат корпорации Apple. За определённую плату сервис предоставляет возможность многих журналов со всего мира.

Александр Вест

На официальном портале корпорации Apple была обнародована информация о том, что отныне пользователи «яблочной» продукции смогут наслаждаться интересными красиво оформленными историями, публикуемыми в надежных источниках. В Apple отметили свою приверженность качественной журналистике, которая сможет радовать множество пользователей, интересующихся публикациями многих журналов.Напомним, сервис Texture появился в 2010 году и получил широкое распространение благодаря базе журналов, в которой пользователям за определённый месячный платёж предоставлялась возможность получать доступ к более 200 изданиям, публикуемым в разных странах мира.