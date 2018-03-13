Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме

Множество пользователей пожаловались разработчикам популярных сервисов Snapchat и Instagram, обвинив их в том, что в разделе истории с помощью Gif-файлов можно публиковать расистские материалы, из-за чего поддержку гифок в сториз пришлось отключить.

Александр Вест

Для публикации анимационных файлов в сервисах Snapchat и Instagram пользователям предлагалось использовать хранилище Gif-файлов под названием Giphy. Заметим, материалы данного сервиса проходили модерацию не в полном объёме, из-за чего некоторые гифки в хранилище не соответствовали политике вышеуказанных сервисов. Одной из таких гифок, из-за которых пользователи стали жаловаться разработчикам сервисов, стал анимационный файл, демонстрирующий количество смертей, возникших вследствие преступлений, совершённых чернокожими людьми.Разработчики данных сервисов заявили, что база анимационных файлов Giphy не будет использоваться до полной проверки её содержимого, а из-за блокировки пользователи лишились возможности использовать гифки в сториз.